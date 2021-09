Sale il numero dei decessi, scende quello dei positivi in Puglia

Sono 5 le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del Covid 19. Questo riporta il bollettino giornaliero della Regione, che riferisce anche di 175 nuovi casi sui 13.482 test somministrati. Pari all’1,29 percento dei tamponi lavorati. Un tasso che diminuisce rispetto a ieri, così come diminuiscono le persone attualmente positive che sono 3.246 in tutta la regione. I nuovi casi rilevati sono 47 in provincia di Bari, 8 nella Bat, 24 in Capitanata, 56 in provincia di Lecce, 5 in quella di Brindisi, 28 nel tarantino. Ancora un caso per un residente fuori regione, per altri 6 la provincia di residenza non è nota.

È in discesa anche il numero dei pazienti ricoverati in area non critica, sono 176, così come scende a 19 il numero delle persone attualmente in terapia intensiva.