«Il pescato del giorno», la provocazione della «2hands»

Ieri mattina sulla baca che campeggia al centro della rotatoria di piazza Vittorio Emanuele, sono comparsi enormi bustoni pieni di spazzatura. «Il pescato del giorno» recita un cartello che li accompagna. Niente paura, non sono rifiuti veri ma una loro rappresentazione. Una sorta di provocazione che non ha firma ma che è facilmente riconducibile a «2hands» l’associazione che da qualche tempo ha deciso di «metterci le mani» per salvaguardare il territorio dall’abbandono dei rifiuti, quelli veri, sia lungo la costa che nell’agro giovinazzese. Su ognuno di quei bustoni è riportato il luogo e la quantità in chilogrammi di immondizie «pescate». Numeri spaventosi. In soli 7 interventi, i volontari della «2hands» hanno raccolto oltre 1.500 chilogrammi di rifiuti di tutti i generi. E non è finita, perché le azioni dell’associazione continuando, ritornando magari sugli stessi luoghi lasciati puliti settimane fa, ma di nuovo «sporcati» dagli incivili e dai marosi che prima o poi restituiscono tutto quanto viene gettato in mare.