Sale all’1,7 percento il tasso di positività in Puglia

Torna a salire il numero dei contagi da Covid 19 in Puglia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione i casi rilevati nelle ultime 24 ore su 13.931 test, sono 248 (+ 59 rispetto a ieri), dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 3.368. Per contro scende il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi di due unità, sono 184, ma sale a 20 quello dei ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto alla giornata precedente).

Nello specifico i nuovi casi registrati sono 53 nella provincia di Bari, 32 nella Bat, 40 in provincia di Brindisi, 43 in quella di Foggia, 59 in provincia di Lecce e 14 in quella di Taranto. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione, ulteriori 2 casi sono di residenti la cui provincia è in via di definizione. Il tasso di positività sale quindi all’1,7 percento. C’è da registrare ancora un decesso.