Sono poco più di 3.300 in Puglia i casi attualmente positivi al coronavirus

Il numero dei contagiati dal Covid 19 in Puglia è in costante discesa. Sono 3.353 le persone attualmente positive. Tra queste ci sono i 189 casi rilevati nelle ultime 24 ore dai 13.864 test somministrati. Suddivisi per provincia i casi registrati sono 35 in provincia di Bari, 11 nella Bat, 9 in provincia di Brindisi, 24 in provincia di Foggia, 73 nel leccese e30 nel tarantino. A questi si aggiungono 2 casi di residenti fuori regione e altri 5 la cui residenza non è nota. Ci sono purtroppo altri 4 decessi, che fanno salire il numero complessivo dei morti a 6.758 da inizio pandemia. È sempre in discesa il numero dei ricoverati negli ospedali. Nei reparti ordinari sono assistiti 186 pazienti, nelle terapie intensive 19.