Scende il numero dei positivi ma a Giovinazzo il Covid circola ancora

Scende a 5 in numero degli attualmente positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Il dato ufficiale è dell’11 settembre scorso, due casi in meno rispetto alla settimana precedente. Se il numero complessivo dei casi positivi è complessivamente in discesa, il virus continua a colpire. Infatti in questa ultima settimana si sono registrati 3 nuovi contagi, tutti a carico di persone comprese nelle fasce d’età tra i 60 e i 79 anni. A voler tirare le somme sono 1.267 i giovinazzesi che hanno contratto il coronavirus da inizio pandemia. Per contro la popolazione che si è sottoposta alle due dosi di vaccino ha raggiunto il 79percento. Dieci punti percentuali in più sono quelli che hanno ricevuto al momento la sola prima dose.