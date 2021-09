Giovinazzo il primo ottobre sarà sede dell’«Apulia Best Company Award»

Sarà Giovinazzo la sede della quarta edizione del premio «Apulia Best Company 2021», il riconoscimento rilasciato ad iniziative e progetti reputati meritevoli nell’ambito dei rapporti civili con la società civile. L’evento, voluto da «Sinergytaly», associazione presieduta dal cavalier Riccardo Di Matteo, si svolgerà il primo ottobre nell’istituto Vittorio Emanuele. Per questa edizione, la conferenza di presentazione si svolgerà questa mattina a Roma, presso la Camera dei Deputati, con l’intervento dei sindaco Tommaso Depalma, si arricchisce di nuovi contenuti e qualifica, tra cui una medaglia in bronzo, fatta coniare dal Presidente della Camera, Roberto Fico, che raffigura l’immagine più nota del Palazzo di Montecitorio, quale manifestazione del personale apprezzamento del Presidente Fico verso gli eventi di rilevante interesse istituzionale, culturale e sociale. La manifestazione, è organizzata in collaborazione con il Comune di Giovinazzo, che patrocina l’evento, e in partnership con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Giovinazzo. Il premio gode del patrocinio della Regione Puglia, dell’Università degli studi Aldo Moro, di Enea, della Città Metropolitana e della Proloco di Giovinazzo. «Sono molto soddisfatto di questa quarta edizione per la premiazione delle eccellenze pugliesi – ha dichiarato sottolinea il presidente di Sinergitaly Di Matteo - E’ un grande onore per me, ma, soprattutto, una motivazione in più per andare avanti su un percorso virtuoso che ha la fortuna di ricevere un così prestigioso apprezzamento».