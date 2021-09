Doppi turni a scuola, a Bari i docenti pronti a scendere in piazza

È stato convocato dai sindacati per il 17 settembre un sit-in di protesta contro i doppi turni di ingresso nelle scuole baresi. "Prendiamo atto che il rientro a scuola in presenza, annunciato dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, purtroppo in provincia di Bari funzionerà a singhiozzo", spiegano in una nota Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda.

I sindacati evidenziando che "per le scuole superiori rischia di essere un autentico tormento, ancor prima del rientro a scuola degli studenti. Una sconfitta per tutti, che si scarica, inesorabilmente, su scuole, lavoratori, studenti e famiglie."