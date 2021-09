Gli aeroporti di Bari e Brindisi saranno i primi due scali "bike friendly"

Secondo quanto previsto nel progetto strategico «Mimosa», promosso da Regione Puglia (ente capofila) e Aeroporti di Puglia, gli aeroporti di Bari e Brindisi diventeranno i primi in Italia «bike friendly» con percorsi guidati dedicati e aree attrezzate per il montaggio e lo smontaggio delle bici dei cicloturisti, sia in arrivo che in partenza.

Il progetto è finanziato dal programma interreg V-A Italia Croazia con la partecipazione del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia. “Il progetto si propone di migliorare e diversificare l’offerta del trasporto transfrontaliero dei passeggeri nell’intera area del programma attraverso soluzioni multimodali e strumenti innovativi e intelligenti, migliorare l’accessibilità, sostenere modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale generato dai trasporti. Il progetto si conclude a dicembre 2022”.