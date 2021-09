370 nuovi punti luce a Giovinazzo

Continua incessantemente la rigenerazione degli impianti di pubblica illuminazione della città. Dopo il completamento del centro storico, di piazza Vittorio Emanuele II e della Villa Comunale, del viale della stazione ferroviaria , del ponte di Via Daconto e della nuova passeggiata sul Lungomare di Levante e del Lungomare storico, si punta a un ulteriore intervento di riqualificazione delle armature stradali che porterà anche ad un abbattimento dei costi in bolletta per la città.

Si è infatti conclusa la gara e sono stati affidati i lavori per il montaggio di oltre 370 nuovi punti luce, per un importo di 260.000 euro, in numerose arterie stradali che vedranno notevolmente elevate efficienza, qualità e rispetto normativo dell’aspetto illuminotecnico (in allegato il grafico che riguarda le strade di Giovinazzo interessate dall’intervento).

“ Così facendo, siamo arrivati ormai a più di un terzo di tutti i punti luce cittadini sostituiti negli ultimi anni”- è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo- “ Stiamo migliorando visibilmente gli impianti di pubblica illuminazione ormai obsoleti. Con impegno e grande determinazione stiamo effettuando questi interventi al fine di offrire ai cittadini sicurezza ed efficienza oltre a un notevole risparmio sul fronte energetico”.