Verso la riqualificazione del manto di gioco del campo sportivo

Scuola, in Puglia 7mila dipendenti non ancora vaccinati

Manca poco all'avvio dell'anno scolastico, fissato in Puglia per il 20 settembre, e ad oggi sono 7. 027 i dipendenti scolastici non ancora vaccinati contro il Covid, il 6,39% del totale: è quanto riporta il monitoraggio settimanale della struttura commissariale nazionale.