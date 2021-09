A Giovinazzo nuovo tratto di pista ciclabile

Partirà a brevissimo l’intervento che prevede la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile che parte dall’impianto di sollevamento sito nei pressi del porticciolo storico sino al mattatoio comunale.

L’intervento, dal costo di circa 40.000 euro, vedrà la posa in opera di cordoli in cemento come previsti dalla norma. La ciclabile ha avuto l’avallo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e della Capitaneria di Porto.

“ L’intervento che andiamo a fare permetterà di mettere in sicurezza un ulteriore tratto di lungomare che si congiungerà con il tempo alla futura ciclabile Giovinazzo-Molfetta”- dichiara il sindaco Tommaso Depalma- “ Il tutto consentirà di eliminare un altro cattivo costume e cioè quello di parcheggiare le auto su una pista dedicata alla circolazione delle bici”.

“ Dopo l’efficientamento dell’impianto luci che sarà completato su tutti e due i lungomari, e dopo l’intervento sulle balaustre, continua incessantemente la riqualificazione dei nostri lungomari”- è invece il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo- “ Interventi mirati per rendere la nostra città sempre più funzionale e fruibile”.