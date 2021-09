Chiacchiere, distintivo...e cacca mediatica

Da un paio di giorni sulla pagina personale del Sindaco, Tommaso Depalma, campeggia una “cacca” di cane che, per decenza e buon gusto, non riproduciamo. Il tutto naturalmente scatena contributi e commenti il più delle volte indicibili: ingiurie, bestemmie e auspici di morte. Insomma, spazzatura mediatica, nutrimento del peggio che popola i social network. Sicuramente, occasione per diseducare le giovani generazioni.

Nulla di nuovo: troppo spesso altri utenti dei social fanno altrettanto, a riprovazione di pessimi comportamenti di tanti in materia di igiene pubblica e decoro. Il nostro Sindaco amplifica il tutto con messaggi di condanna per l’”infame” o gli “idioti” di turno (utilizziamo qui i termini da lui usati). A che pro? A chi giova? Ce lo chiediamo ogni volta, in generale. A che pro invadere i social con immagini disgustose che replicano e amplificano quanto già dobbiamo purtroppo riscontrare nella vita di tutti i giorni?

Capiamo il bisogno di denunciare. Ma un Sindaco perché? Suo compito, suo dovere non è la denuncia. Suo dovere è risolvere. Reprimere, se ne è capace. E invece Depalma da sempre è un appassionato del tema, del ‘lascito’ per strada dei cani. Sempre inutilmente. Sempre e solo a chiacchiere. Sempre e solo per alimentare e amplificare la sua presenza nei circuiti della comunicazione. Possiamo capire la denuncia quando è finalizzata ad una azione precisa e circostanziata. Ma perché contribuire al malvezzo generale di far da esca per esplosioni di parolacce e bestemmie fine a se stesse?

Il tutto naturalmente è ancor più riprovevole quando si accompagna ad un lassismo che invita alla trasgressione. Si fa un gran parlare di telecamere di sorveglianza. A che pro? Tanto per chiacchierare e non far nulla? Non passa giorno che il nostro Primo Chiacchierone da Web non magnifichi le sue piste ciclabili. Ma a che servono se Giovinazzo è il regno del “contromano”? Di tutto: biciclette, tradizionali o a pedalata assistita che siano, monopattini, motorizzati o meno. Ovunque: su strada, su piazza, in villa. È tutto un grande scorrazzare, con immenso pericolo per la circolazione. Per pedoni e automobilisti e soprattutto bambini. Cosa si aspetta ad intervenire? Che, come troppo spesso riporta la cronaca, accada l’irreparabile? Una ulteriore occasione per riprovazioni, bestemmie e qualche lacrima fuori tempo massimo?

E così via per tanti aspetti della vita cittadina. Vietati gli assembramenti sui lungomare, specie in epoca di Covid? Da quando? Ma chi ha controllato in effetti? È solo un gran vocio. Una immensa chiacchiera social senza alcun effetto concreto.

Dieci anni di Tommaso Depalma. Tutto “chiacchiere e distintivo”, si diceva in un film famoso. Ci risparmiasse almeno immagini indecorose, buone solo a scatenare il peggio. E a lasciare segni distintivi poco decorosi …

Il Comitato per la salute pubblica