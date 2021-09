L’Università di Bari riprende le lezioni in presenza

Le lezioni si svolgeranno in presenza nel limite del 50% della capienza dell’aula, e gli studenti potranno scegliere se frequentare on line da casa o eventualmente da aule allestite nelle sedi universitarie, sempre nell’osservanza dei requisiti di sicurezza.

Lo ha dichiarato il Rettore Stefano Bronzini, secondo cui l’obiettivo è quello di garantire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza.

A settembre gli esami orali si terranno sia in presenza sia da remoto, con la possibilità di scelta da parte degli studenti. Gli esami scritti continuano a svolgersi in presenza così come i tirocini e i laboratori, mentre i dottorandi lavoreranno sia in presenza sia in modalità telematica. Le sedute di laurea continueranno ad essere in presenza col limite di 5 ospiti per ciascun laureato. Le biblioteche e le sale studio saranno fruibili con prenotazione. L’accesso alle aule e a tutti gli spazi dell’Ateneo sara? consentito solo a chi e? in possesso del Green Pass, oppure di un tampone antigenico o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o del certificato medico di esenzione dalla vaccinazione.