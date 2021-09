Il calo il numero dei contagiati a Giovinazzo

Scende a 9 il numero degli attualmente positivi a Giovinazzo, secondo l’ultimo rapporto pubblicato. Ma nelle due settimane che sono intercorse dal precedente comunicato, il 18 agosto erano 11 i positivi, in città si è raggiunti un picco di 15 contagiati. Con un numero massimo di 5 contagiati rilevati il 24 agosto. A essere colpita dal virus appare essere sempre la popolazione più giovane, quella compresa nelle fasce d’età che non ha ancora completato il ciclo vaccinale. Sono le persone più a rischio, quelle che potrebbero contrarre il virus in maniera seria tanto da dover ricorrere alle cure ospedaliere. Chi invece ha contratto il virus da vaccinato, ha accusato conseguenze lievi. Qualche esempio in questo senso a Giovinazzo esiste. Questo significa che al momento il vaccino è l’arma migliore per combattere il Covid 19.