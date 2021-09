Il cimitero di Giovinazzo è in stato di abbandono

Non sono solo i comuni cittadini a lamentarsi delle condizioni in cui versa il Cimitero. Lo fa anche la politica locale, in particolare il movimento «La nostra Città Giovinazzo» che non vuole restare in silenzio e indifferente a «tanta trascuratezza e tanta sporcizia». La foto che pubblichiamo, una delle tante, è eloquente. Il luogo sacro lasciato in stato di abbandono.



«I nostri cari defunti vanno rispettati e onorati – scrive il movimento politico - Il cimitero in stato di abbandono e invaso da sporcizia ci deve fare riflettere e deve fare vergognare gli amministratori comunali che hanno la responsabilità della cura, manutenzione e decoro di quel luogo. È inaccettabile tanta trascuratezza». «La nostra città» nonostante la pubblica denuncia, vuole lanciare «un accorato appello al sindaco di intervenire con la massima celerità. Il cimitero pulito deve essere l'orgoglio di un paese. Chi non ha rispetto dei defunti non può avere rispetto per la società».