Giovinazzo è tra i maggiori comuni per consumo di suolo

A Giovinazzo l’83 percento del suolo a rischio frane è consumato. A dirlo è il rapporto dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pubblicato dal Sole 24 ore. Notizia autorevole quindi, che deve far preoccupare, soprattutto in vista delle approvazioni definitive dei Pug i piani urbanistici generali e dei conseguenti piani particolareggiati che non possono non tenere conto di quanto riportato dalle mappe rese pubbliche dall’Ispra. Per consumo di suolo, come riporta il maggiore quotidiano economico italiano - che ha diffuso la notizia, si intende un incremento della copertura artificiale del terreno, legato alle dinamiche insediative. Nuovi edifici, nuove infrastrutture, conversione del terreno entro le aree urbane, queste le cause di quel consumo di suolo che possono provocare rischi idrogeologici di non poco conto, anche in vista dei cambiamenti climatici in atto. «Nonostante conosciamo ormai con una certa precisione dove è più probabile che le frane avverranno – si legge nel rapporto dell’Ispra - girando lungo l’Italia troviamo diversi comuni, grandi e piccoli, in cui il suolo è stato consumato nonostante il rischio franoso sia molto elevato».

Tutta la provincia di Bari da questo punto di vista non se la passa bene, ma salta agli occhi la «condizione» di Giovinazzo che in termini di consumo di suolo su aree a rischio è seconda solo ad Altamura. A livello crescente, ricorda l’Ispra, dovrebbero corrispondere vincoli urbanistici più stringenti. Un suolo in condizioni naturali fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento: servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.); servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.); servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, conservazione della biodiversità, etc.) e servizi culturali (servizi ricreativi, paesaggio, patrimonio naturale, etc.). La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, fabbricati, capannoni, strade asfaltate o sterrate, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane. La fragilità del suolo viene troppo spesso considerato con scarsa consapevolezza e ridotta attenzione nella valutazione degli effetti derivanti dalla perdita delle sue funzioni; le scorrette pratiche agricole, zootecniche e forestali, le dinamiche insediative, le variazioni d’uso e gli effetti locali dei cambiamenti ambientali globali possono originare gravi processi degradativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il ripristino.

Meno cemento e più verde, quindi per non dover rincorrere le emergenze che si susseguono sempre più.