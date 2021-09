I guariti dal Covid 19 tornano a superare i nuovi contagiati

Risale il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Il bollettino regionale ne riporta 20 (3 in più rispetto a ieri), così come risale di due decimali (1,7 percento) il tasso del contagio. Questo significa che su 16.873 tampini lavorati, sono risultati 298 casi positivi. Nel dettaglio sono 79 i casi rilevati nella provincia di Bari, 64 nella Bat, 35 nella provincia di Brindisi, 22 in quella di Foggia, 80 in provincia di lecce e 15 nel tarantino. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Scende però di altre 100 unità il numero degli attualmente positivi, così come scende il numero pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali (2 in meno), ma c'è da registrare ancora un decesso. Sono 398 le persone guarite nelle ultime 24 ore, numero che torna a quello dei contagi quotidiani.