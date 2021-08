Sono 6 i decessi registrati in Puglia nelle ultime ore

Si contano ben 6 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia, con la contemporanea riduzione di 7 unità di ricoverati in terapia intensiva. Il che lascia presupporre che 6 pazienti critici non ce l’hanno fatta a superare le conseguenze del virus. È una ipotesi, ma c’è la certezza di altre 220 persone che hanno contratto il coronavirus. Così come c’è la certezza che esattamente 100 pazienti, nella giornata appena trascorsa, sono guarite dal Covid 19 e che c’è un calo di nei ricoveri, 236, nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (15 in meno rispetto a ieri).

Il bollettino quotidiano della Regione riporta di 37 nuovi casi nella provincia di Bari, 39 nella Bat, 25 in provincia di Brindisi, 20 in quella di Foggia, 65 nel leccese e 25 nel tarantino. Altri due casi sono riferiti a contagiati di fuori regione, per altri 7 la provincia di residenza non è nota. Il numero dei guariti da inizio pandemia sale a 252.241, ben 314 in più rispetto a ieri, mentre il tasso del contagio, sui 13.508 tamponi somministrati, è dell’1,6 percento.