Servizi o disservizi postali?

Chiamarli «Servizi postali» è ormai un eufemismo. Sarebbe più corretto chiamarli disservizi. Almeno a Giovinazzo. Non per la qualità dell’offerta o per il lavoro degli operatori, ma per la gestione ad esempio delle code. È vero, in tempi di pandemia, gli accessi agli uffici e agli sportelli deve essere per forza contingentato, ma quelle code, soprattutto di persone anziane, che aspettano il proprio turno, in qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo meteorologico, non può essere esempio di civiltà, di attenzione ai bisogni di tutti. Il disservizio è tutto e soprattutto nella mancanza di un secondo ufficio a Giovinazzo, città che conta 20mila abitante e che nella stagione estiva raddoppia quasi la popolazione. Il disservizio è anche nel carico di lavoro abnorme a cui gli addetti sono sottoposti e questo potrebbe significare, come conseguenza, anche la non piena soddisfazione dell’utenza.

Da anni ormai tutti lamentano la presenza di un unico ufficio postale a Giovinazzo. Di richieste per l’apertura di nuovi uffici ne sono state inoltrate, ma sempre rimaste inascoltate. E non serve ricordare, magari come giustificazione, che si sta andando sempre più verso la digitalizzazione dei servizi e che le code agli sportelli dovrebbero lentamente scomparire. Quel lentamente significa fra anni, nel frattempo la popolazione anziana, che ha poca dimestichezza con il digitale, è costretta a ore di coda, fuori dagli uffici, con il sole o con la pioggia. Tutto degno di uno stato civile.