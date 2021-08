In lieve calo la percentuale del contagio in Puglia

La percentuale del contagio in Puglia, sui 6.632 test effettuati, scende all’1,5 percento, ma gli attualmente positivi superano quota 4.700. A contribuire sono i 15 nuovi casi della provincia di Bari, 3 casi nella Bat, 45 nella provincia di Foggia, 43 in quella di Lecce 2 in quella di Taranto. La provincia di Brindisi non riporta di alcun caso nelle ultime 24 ore. Sono 3 i decessi registrati nella regione. Sul fronte ospedaliero si contano 251 pazienti ricoverati nelle aree non critiche dei nosocomi pugliesi e 24 pazienti ricoverati in terapia intensiva.