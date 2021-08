Strisce bianche diventate invisibili: è bene intervenire con tempestività

Ci sono dettagli che possono significare un incidente oppure evitarlo. Tra questi dettagli ci sono le strisce pedonali che lasciate scolorire possono trarre in inganno gli automobilisti soprattutto lungo le strade a scorrimento veloce, come i tratti cittadini delle ex statale 16, via Bari e Via Molfetta. Il movimento politico La Nostra città Giovinazzo ha raccolto le lamentele dei tanti che vedono sfrecciare le auto proprio in corrispondenza di dove dovrebbero essere ben visibili le strisce pedonali. «La segnaletica orizzontale indicata con le strisce bianche per l'attraversamento pedonale – scrive il movimento in una nota – è del tutto sbiadita. Si confonde con l'asfalto nero. Il pericolo per i pedoni, gli anziani e ragazzi, mamme con i passeggini è ormai un grave fenomeno a Giovinazzo. Molti incidenti o investimenti sono stati evitati per fortuna, per l'accortezza di tanti pedoni i quali hanno fortemente rischiato di essere investiti». Il problema diventa più pressante soprattutto di sera a causa anche della velocità sostenuta di automobilisti e motociclisti che percorrono la ex statale.

L’invito che La nostra città Giovinazzo rivolge al sindaco è quello di porre rimedio a quella che è diventata una emergenza, visto il periodo estivo e il maggior afflusso di persone dirette verso il centro cittadino e i tanti che in auto percorrono le stesse strade. «Almeno nelle vie più frequentate e a scorrimento veloce – conclude la nota – ridipingere le strisce bianche, magari con il fondo rosso per mettere più in evidenza il passaggio pedonale, sarebbe fattore di sicurezza. Intervenire presto e bene potrebbe salvare vite umane».