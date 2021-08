Cresce il numero dei ricoverati in terapia intensiva

Sale a 25 il numero dei ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali pugliesi. Tre in più rispetto a ieri, segno che il covid 19 continua a colpire anche in maniera pesante. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono 198 i nuovi casi registrati su 10.156 tamponi lavorati, pari all’1,9 percento dei test. Nella provincia di Bari i nuovi contagiati sono 37, nella Bat 50, nella provincia di Brindisi 16, nel foggiano 22 in provincia di Lecce 64, in quella di Taranto 5. Altri 5 contagiati sono residenti fuori regione. Si registra ancora una persona deceduta. Oltre alle terapie intensive, altri 241 persone sono ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi.