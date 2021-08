Rete di solidarietà e raccolta fondi: la Caritas diocesana si mobilita per i profughi afghani

In una lettera scritta alle comunità parrocchiali, religiose e alle associazioni e Confraternite del territorio, don Cesare Pisani, direttore della Caritas diocesana, invita a creare una rete di accoglienza per i profughi dell'Afghanistan.

«La Comunità Diocesana - scrive - vuole porre attenzione su ciò che sta accadendo in Afghanistan. Le notizie che giungono sono davvero allarmanti e ci raccontano un territorio dove si sta seminando terrore e violenza. Migliaia di persone stanno cercando di lasciare il Paese con ogni mezzo possibile. In tantissimi si sono riversati sulle strade, assediando gli aeroporti sperando in una via di fuga.

Come sempre avviene in queste situazioni, a pagare il prezzo più alto sono i più deboli: le donne, i bambini, i cittadini indifesi temono per la loro vita e per la loro incolumità. La paura è quella di diventare oggetto e bottino di guerra. Di subire violenze. Di tornare a vivere la prigionia, i soprusi e le ingiustizie che vivevano 20 anni fa.

Su espressa volontà del Vescovo, S. E. Mons. Domenico Cornacchia, la Caritas di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi invita le comunità parrocchiali, le comunità religiose, le associazioni cattoliche e le confraternite del territorio a costruire una rete di accoglienza e solidarietà, segnalando le disponibilità in tal senso inviando una mail all’indirizzo caritasmolfetta@libero.it.

Possiamo fare la nostra parte in un momento così duro per le famiglie afghane. Le immagini di Kabul ci spingono a sospendere le parole e ad agire. L’invito è quello di farsi avanti per accogliere nelle proprie case i profughi che arrivano dall’Afghanistan.

La disponibilità di spazi e strutture, incluse l’ospitalità in famiglia, saranno oggetto di progettazioni condivise per un’accoglienza organizzata ed in linea con quanto faranno il Governo Italiano e la Caritas Italiana nel prossimo periodo.

Infine, la Caritas Diocesana ha avviato una raccolta fondi a favore della popolazione dei fratelli afghani. È possibile donare all’Iban: IT35X07601 04 0000 00020 878708 intestato a Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi con causale: donazione emergenza Afghanistan.

Fiduciosi di un vostro riscontro, restiamo disponibili per qualsiasi informazione».