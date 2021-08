Posticipata a 12 mesi la validità del «green pass»

Il «green pass» avrà 12 mesi di validità e non più 9 mesi come in precedenza era stato indicato. La decisione è arrivata dal Comitato tecnico scientifico presso il Ministero della Salute che ha risposto così ai dubbi sollevati da quanti avevano evidenziato di come chi si era vaccinato a gennaio avrebbe visto scadere il proprio certificato verde a ottobre. In concomitanza anche con la riapertura delle scuole e l’inizio delle lezioni. La decisone di posticipar la scadenza del certificato verde, va incontro anche ad un’altra esigenza: cioè quella di permettere di valutare come si comporta la copertura dei vaccini e quindi come procedere con la campagna vaccinale. Se sarà necessaria la terza dose o se il numero degli anticorpi rimane sufficiente per proteggere da eventuali gravi contagi.