È vicina al 90 percento la popolazione giovinazzese che ha ricevuto con la prima dose di vaccino

A Giovinazzo l’88 percento della popolazione vaccinabile, dai 12 anni in su, ha ricevuto la prima dose di vaccino. Il 76 percento ha completato il ciclo. Sono quelle le notizie diffuse dalla Asl di Bari che tradotte in numeri assoluti riferiscono di 12.817 persone che si sono sottoposte alle due somministrazioni su una popolazione vaccinabile di 17.646 persone.

Sul fronte del contagio, sempre secondo il bollettino della Asl Bari, nella settimana tra il 16 e il 22 agosto i contagiati in città sono stati 4. Lo stesso numero delle due settimane precedenti. Ma il numero reale, tra chi si è contagiato prima delle date indicate dall’azienda sanitaria e coloro che nel frattempo si sono guarite, non è noto. Il rapporto del Comune, quello che fa il punto sul numero dei contagiati, è fermo a 10 giorni fa, a quando riportava di 11 casi attivi. Con un tasso di positività che supera il 20 ogni 100mila abitanti. Nell’area metropolitana di Bari, 10 comuni non riportano di alcun caso di Cavid 19.