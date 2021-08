Continua a salire il numero dei ricoverati per covid negli ospedali di Puglia

Piccolo ritocco al rialzo sulle percentuali del covid 19. La Puglia segna nella giornata odierna il 2,2 percento, frutto dei 13.248 test che hanno fatto rilevare 302 casi positivi. Rialzi nelle percentuali ma anche nel numero degli attualmente positivi, sono 4.596 (49 in più rispetto a ieri) e dei ricoverati in ospedale, 257 (5 in più), di cui 22 sono in terapia intensiva. Quest’ultimo dato segna due pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I casi registrati sono 41 in provincia di Bari, 76 nella Bat, 20 in provincia di Brindisi, 44 in quella di Foggia, 83 in provincia di Lecce e 33 nel tarantino. Un caso è riferito a un residente fuori regione, per altri 4 casi la provincia di residenza non è nota.

Sono da registrare 3 decessi, che fanno salire il numero delle vittime del virus a 6.701. I guariti da inizio pandemia sono 251.430, nelle ultime 24 ore sono 250.