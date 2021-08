È ancora sopra il 2 percento il tasso del contagio in Puglia

Rimane sempre sopra il 2 percento il tasso del contagio in Puglia. Dai 13.465 tamponi somministrati, infatti i casi positivi rilevati sono 284. La suddivisione per provincia vede l’area metropolitana di Bari con 67 nuovi contagiati, la Bat 30, la provincia di Brindisi 40, la Capitanata 60, il leccese 70 e il tarantino 16. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Si registra anche un decesso che fa lievitare il numero totale dei morti a 6.698. Scende a 4.547 il numero degli attualmente positivi (3 in meno rispetto a ieri) ma sale a 252 quello dei ricoverati in ospedale, di cui 24 sono in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Torna a essere più alto il numero dei guariti (286 nelle ultime 24 ore) rispetto a numero dei nuovi contagi.