Rifiuti abbandonati: la nota del movimento «La nostra città Giovinazzo»

«Inciviltà, maleducazione mancanza di rispetto per l'ambiente sono la base del disastro ambientale che attanaglia le strade complanari, comunali, provinciali e campagne di Giovinazzo». Così scrive il movimento politico «La nostra città Giovinazzo» a proposito delle tante segnalazioni circa l’abbandono dei rifiuti lungo le strade extra urbane, ma anche in riferimento alla poca pulizia delle vie cittadine.

«Siamo in piena emergenza – scrive in una nota il movimento politico - siamo invasi da rifiuti di ogni genere e le autorità competenti ignorano e non intervengono. La strada provinciale Giovinazzo Terlizzi è invasa da rifiuti ed è una vera discarica a cielo aperto. Grossi topi, cani randagi che cercano cibo all'interno di grosse buste nere e tanti piccoli sacchetti di immondizia sono indecorosi per una società civile». Le denunce di avvistamento dei ratti, di blatte che attraversano persino piazza Vittorio Emanuele tra persone che passeggiano o che siedono sulle panchine, si moltiplicano di giorno in giorno. Per non parlare delle strade vicinali sempre più invase da rifiuti di ogni genere. «Tanta immondizia non si era mai vista – commenta La nostra città Giovinazzo - Strade così sporche ci devono fare riflettere. Non si può inquinare tutto, non si può mancare di rispetto alla natura. Sicuramente sono pochi gli incivili e maleducati ma fanno molto danno. Chi ha il compito di vigilare e reprimere questo grave fenomeno deve iniziare a fare qualcosa. Chi ha l'autorità ha il dovere di intervenire. Basta segnalare e lamentarsi è arrivato il momento di agire». Al fianco di chi non rispetta l’ambiente, troppo spesso c’è l’inerzia dei Comuni, ma ancor di più i contratti con le aziende che si occupano dell’igiene urbano che non soddisfano appieno i requisiti di pulizia come chiesto da più parti della popolazione.

«I Comuni devono provvedere alla pulizia del proprio territorio e organizzare servizi mirati per contrastare il fenomeno – è il pensiero di Antonio Galizia che rappresenta il gruppo politico – Il nostro movimento, nel suo programma elettorale, ha come priorità la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. Noi ci siamo battuti contro i fuochi di plastica e abbiamo ottenuto buoni risultati. Lo faremo contro l'abbandono dei rifiuti e lo faremo con tenacia e fermezza. Tutti siamo responsabili della cura del nostro ambiente per vivere in un paese sano e pulito».