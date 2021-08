Non accenna a fermarsi la circolazione del Covid in Puglia

Risale fino a 327 il numero dei nuovi casi in Puglia. Il dato è il risultato dei 14.924 tamponi somministrati per un tasso che torna a superare il 2 percento. Scende comunque il numero complessivo degli attualmente positivi, sono 4.550 (22 in meno rispetto a ieri), ma continua a salire il numero dei ricoverati, sono 242, di cui 25 in terapia intensiva. Numero questo che rimane invariato rispetto alle 24 ore precedenti. Sono da registrare due decessi.

Nel dettaglio i nuovi positivi sono 101 nell’area metropolitana di Bari, 113 nella Bat, 15 in provincia di Brindisi, 19 in quella di Foggia, 50 in provincia di Lecce e 22 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 5 casi la provincia di residenza non è nota.