Cambia il Meteo, piogge in arrivo da oggi fino a domenica

Temperature in discesa e possibilità di piogge e temporali su tutta la Puglia, tanto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per la possibilità di allagamenti. Piogge da isolate a sparse, recita il bollettino, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, isolate, a carattere di rovescio o temporale, su zone interne della Puglia centro-meridionale. Dopo una intera estate pressoché senza pioggia e dal caldo intenso, la svolta meteorologica pare sia in arrivo.

La situazione di instabilità, secondo le proiezioni a medio termine, dovrebbe durare fino a domenica prossima, ad eccezione di venerdì, con le temperature massime che non supereranno i 30 gradi.