Covid: sono 173 i nuovi casi in Puglia. Si registra un decesso

Il numero degli attualmente positivi appare essere in discesa, sono 4.572 (59 in meno rispetto a ieri), quello dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi continua a salire. Oggi sono 207, contro i 186 di ieri coloro i quali hanno bisogno di cure specifiche. Sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che arrivano a essere 25 (3 in più rispetto alle 24 ore precedenti), per un totale di 232 pazienti che presentano sintomi da Covid più o meno importanti. Il bollettino odierno della regione riporta, su 15.472 tamponi somminstrati, di 173 nuovi casi. pari all'1,1 percento dei test. Di questi 23 sono nella provincia di Bari, 30 nella Bat, 24 in provincia di Brindisi, 20 in quella di Foggia, 46 in quella di Lecce e 34 nel tarantino. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

C’è da registrare ancora un decesso in Puglia. Torna a essere più alto il numero dei guariti rispetto ai nuovi contagi, son 231 quelli che sono risultati negativi al Covid nelle ultime ore, dato che fa salire a 250.547 gli immunizzati nella regione.