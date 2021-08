Scende all’1,9 il tasso di positività in Puglia

Il bollettino odierno della regione riporta di 144 nuovi casi positivi al Covid 19. Ma a fronte di «soli» 7.286 tamponi somministrati. Pari al 1,9 percento dei test. Una lieve flessione che però non corrisponde al numero dei ricoverati in ospedale che è in costante crescita. Sono infatti 186 le persone che hanno bisogno delle cure ospedaliere, 11 in più rispetto a ieri. Rimane fermo a 22 il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive pugliesi. Nella ripartizione per province in nuovi casi sono 26 nel barese, 17 nella Bat, 7 nel brindisino, 53 in Capitanata, 46 nel leccese e 4 nel tarantino. Tra questi 8 casi sono stati riattribuiti. Per fortuna non si registrano decessi su tutto il territorio regionale. Complessivamente gli attualmente positivi sono 4.631, mentre le persone guarite dal virus da inizio pandemia hanno superato le 250mila unità.