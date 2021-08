Sempre più riconoscimenti per la Netium

La Netium di Giovinazzo continua a crescere. Da alcuni giorni è anche centro dell’Accademia Italiana Fitness. Questo significa che potrà formare istruttori, personal trainer e gestori di centri fitness, attraverso corsi didattici regolarmente sostenuti da professionisti del settore e riconosciti ufficialmente. Il rilascio degli attestati, al temine dei corsi, qualificano i partecipanti favorendone il collocamento lavorativo. Non è l’unico importante riconoscimento che la Netium riceve. A luglio scorso è diventata scuola federale di Triathlon, la disciplina che riunisce in una unica soluzione il nuoto il ciclismo e la corsa. Divertimento, salute, sfida con se stessi, impresa, armonia con la natura. Sono questi gli aggettivi che la stessa Neium usa per descrivere una disciplina sportiva tra le più dure, ma che sta prendendo sempre più piede in Italia. I corsi per chi vorrà cimentarsi con questa disciplina sportiva, partiranno a settembre.