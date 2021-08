Ancora 3 decessi in Puglia e altri 261 casi registrati nelle scorse ore

Altri 261 casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia. A fronte dei 12.626 test lavorati, il tasso del contagio è al 2 percento. I nuovi casi registrati sono 26 nell’area metropolitana di Bari, 78 nella Bat, 30 in provincia di Brindisi, 31 in quella di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 5 nel tarantino. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 3 casi la provincia di residenza non è nota. Sale a 4.625 il numero degli attualmente positivi, di questi 175 (12 in più rispetto a ieri) i contagiati ricoverati nelle corsie degli ospedali. Scende però a 22 il numero dei pazienti in terapia intensiva. I guariti nelle ultime ore sono 118, un numero che rimane inferiore a quello dei nuovi casi registrato nello stesso arco di tempo.