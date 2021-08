Aggressione al Vigile urbano: l’indignazione dell’Onorevole Galizia

​«Indignazione e rabbia». Così scrive la parlamentare Francesca Galizia a commento dei fatti di cronaca che hanno visto protagonista suo malgrado un agente della Polizia locale di Giovinazzo. «Indignazione e rabbia – scrive - per un episodio gravoso di microcriminalità».

L’episodio, è successo due giorni fa sul lungomare di ponente, ha visto l’agente, nel pieno delle sue funzioni, aggredito verbalmente da un branco di giovani che hanno anche cercato di strappargli le chiavi della moto di servizio. Uno degli aggressori è stato identificato, per gli altri sono in corso indagini per risalire alla loro identità. «Credo che oltre alla denuncia a piede libero per i reati di oltraggio sporta nei confronti dei soggetti responsabili – scrive Galizia - si debba passare a contrastare concretamente il fenomeno della microcriminalità, riconoscendo e potenziando il corpo della Polizia Locale che, in quanto di prossimità, è evidentemente sempre esposto a rischi di aggressione e violenza».

Microcriminalità, come scrive Galizia, oppure bullismo allo stato puro figlio del mancato rispetto delle regole e delle condizioni sociali che lo alimentano? «La criminalità giovanile figura tra le problematiche che destano maggiore preoccupazione a livello sociale – scrive ancora Galizia - I dati nazionali confermerebbero una situazione che si avvicina pericolosamente ad una vera e propria emergenza, ragione per cui è necessario affrontare e analizzare in profondità il fenomeno, individuandone le cause. Solo così sarà possibile adottare soluzioni e azioni efficaci che possano riuscire a prevenire, arginare e combattere il dilagare ulteriore del fenomeno. A tale riguardo è universalmente riconosciuto come fondamentale nell’ottica di un’attività preventiva il ruolo delle famiglie e del comparto scolastico da una parte, della polizia locale dall’altra. Con riferimento a quest’ultimo aspetto ho ribadito, in più occasioni, in sede parlamentare quanto importanti fossero le funzioni svolte sul territorio dalla polizia locale e mi sono spesa più volte a favore di una riforma normativa del comparto ferma al 1986. Il ruolo che un operatore di Polizia è richiamato a ricoprire tutti i giorni è fondamentale, perché deve tutelare la sicurezza della cittadinanza degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza».

Ma c’è da aggiungere in mancato controllo sui luoghi di aggregazione giovanile, spesso fucina di atti vandalici, che possono sfociare, come nel casi di Giovinazzo, in episodi a dir poco incresciosi. «Dopo episodi come quello accaduto a Giovinazzo – conclude la parlamentare - al momento ben gestito dall’ottimo lavoro di presidio straordinario svolto anche dai carabinieri, diventa ancora più urgente e prioritario un intervento di potenziamento del corpo della Polizia Locale e dopo le emergenze da COVID tornerò personalmente a richiamare l’attenzione parlamentare verso l’esigenza di riforma».