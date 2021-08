È inesorabile la risalita del contagio in Puglia

Sale lentamente ma inesorabilmente il numero dei contagi in Piglia. Nelle ultime ore si contano 364 nuovi casi, 17 in più rispetto a ieri, rilevati dai 16.853 test somministrati. Un numero alto di tamponi che porta il tasso del contagio al 2,8 percento. Sono 79 i nuovi casi rilevati n provincia di Bari, ben 118 nella Bat, 16 in provincia di Brindisi, 49 in quella di Foggia, 82 nel leccese e 19 nel tarantino. Un ulteriore caso è attribuito a una persona la cui provincia di residenza non è nota. C’è da registrare ancora un decesso.

Numeri in salita anche sul fronte dei ricoveri in ospedale, sono 163, sette in più rispetto a ieri, di questi 24 sono in terapia intensiva (+ 2 rispetto alla giornata precedente). Il numero complessivo degli attualmente positivi ha superato le 4.500 persone, segno che le varianti del Covid 19 sono più che attive nella nostra regione.