Festa patronale: Messa Pontificale in piazza con 700 posti a sedere

In occasione del pontificale in onore alla Madonna di Corsignano, patrona della Città che si terrà domenica in piazza Vittorio Emanuele, saranno allestiti 700 posti a sedere. Il palco, da cui il vescovo Domenico Cornacchia celebrerà la Santa Messa sarà allestito sul lato est della stessa piazza. Per raggiungere i posti a sedere sono stati individuati 4 varchi, tutti muniti di colonnine dispensatrici del liquido disinfettante, che saranno aperti a partire dalle 17. All’interno sono stati individuati 4 settori, il primo ospiterà i disabili, il secondo le autorità civili e militari, il terzo per il coro e i portatori, l’ultimo per tutti i fedeli che avranno prenotato presso la loro parrocchia il posto a sedere. La traslazione dell’Icona della Madonna di Corsignano dalla Cattedrale a Piazza Vittorio Emanuele, sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale 18 di TeleDehon e dai canali social della stessa emittente televisiva, del Comitato feste patronali e Giovinazzo.tv, a partire dalle 18. Durante la traslazione sarà vietato l’accesso su via Marina, ma per venire incontro ai fedeli, sarà allestito un maxischermo sempre in piazza Vittorio Emanuele. Per poter accedere all’area con i posti a sedere è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale, le mascherine, ed evitare qualsiasi tipo di assembramento. Non è necessario possedere il «green pass». In piazza sarà posizionata una stazione mobile dei Carabinieri dove poter far riferimento per qualsiasi questione riguardante la sicurezza. È assicurata la disponibilità di bottigliette di acqua. Al di là delle prescrizioni, il Comitato Feste patronali confida nel buon senso di tutti per evitare qualsiasi tipo di problema nella giornata più importante per i fedeli giovinazzesi.