Giovinazzo è tra le città della provincia di Bari con la più alta percentuale di vaccinati

Si aggira intorno al 74 percento sull’intera popolazione la percentuale di quanti a Giovinazzo hanno completato il ciclo vaccinale. Un tasso che tradotto in numeri diventa 12.502 a cui si devono aggiungere circa 3mila persone che sono in attesa della seconda dose di vaccino. Il che fa salire il tasso all’83 percento su una popolazione vaccinabile, dai 12 anni di età in su, che è di 17.646 individui.

Con questi dati Giovinazzo si pone ai primi posti nella provincia di Bari come adesione alla campagna vaccinale. Numeri importanti che però non mettono ancora al sicuro dal pericolo di nuovi contagi. Infatti, secondo quanto riportato dalle comunicazioni ufficiali del Comune, i positivi al virus in città sono 11. Un lieve incremento nelle ultime settimane, che però fa tornare indietro la lancetta del contagio alla prima decade di giugno, a quando cioè il virus, con l’arrivo dell’estate, appariva in rapido regresso. A luglio Giovinazzo era «covid free», una condizione che ha mantenuto solo per pochi giorni.