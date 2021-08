Di nuovo numeri alti sul fronte del Covid 19, ma la Puglia rimane in zona bianca

Nuovo rialzo della curva del contagio in Puglia. Sono 347 i nuovi casi emersi dai 14.160 test. Pari al 2,4 percento. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi contagi riportati nelle ultime 24 ore sono 54, nella Bat 90, in provincia di Brindisi 42, in Capitanata 39, in provincia di Lecce 87, in quella di Taranto 26. Ci sono poi ben 12 casi riferiti a residenti fuori regione. Sono da registrare altri 2 decessi in Puglia. Attualmente le persone positive sono 4.479. Di queste 156 sono ricoverate in ospedale. Diminuisce di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Se ne contano 22.

I numeri registrati nell’ultimo periodo in Puglia fanno comunque scongiurare il cambio di colore. La regione resterà in zona bianca, così come tutto il Paese, almeno secondo le prime indiscrezioni che arrivano dal Ministero della Salute. Non sono stati superati i limiti dei ricoveri e delle terapie intensive, per questo la situazione generale appare ancora gestibile. Grazie forse all’alto numero di persone vaccinate che comportano una limitazione consistente della circolazione del virus.