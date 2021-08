Esenzione auto elettriche sulle strisce blu, manca la delibera

“È prevista la gratuità del parcheggio, per i soli proprietari di auto elettriche residenti a Giovinazzo, in tutte le aree blu a pagamento, previo rilascio del Pass da richiedere agli uffici locali della concessionaria Abaco S.p.A. che accerterà la propulsione del veicolo, oltre alla titolarità dei requisiti già disposti con la suddetta deliberazione.”

Questo è quanto riportato sul sito web di Abaco Mobility, l’azienda che cura la gestione della sosta nel territorio della Città di Giovinazzo.

Peccato che ad oggi di tale delibera non vi sia ancora traccia

Nonostante l’annuncio altisonante del Sindaco su facebook sia dal Comando della Polizia Locale sia dall’Abaco ci dicono che non è mai stata pubblicata la relativa delibera.

Ma il paradosso non finisce qui e riguarda anche le auto ibride. Per lo Stato italiano le auto ibride in quanto anche elettriche sono esenti da bollo perché considerate a risparmio energetico. Ma a Giovinazzo no.

Quindi con quelle auto non si potrà comunque ottenere il pass per parcheggiare ovunque.