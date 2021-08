Richiesto il permesso di ricerche petrolifere al largo di Giovinazzo

Potenti spari di aria compressa da Giovinazzo al Capo di Leuca per cercare idrocarburi con risultati devastanti sull'ecosistema marino.

E' quello che potrebbe verificarsi a 12 miglia al largo delle coste pugliesi in base alla decisione che a settembre sarà presa dalla Corte di giustizia europea in merito a un ricorso presentato dalla Regione contro permessi di ricerca di petrolio al largo delle coste pugliesi.

I giudici Ue dovranno stabilire se una sola società petrolifera - l'australiana Global Petroleum - ha diritto a presentare più permessi per cercare idrocarburi, anche se contigui, uno accanto all'altro. Il 24 giugno scorso l'avvocato generale della Corte Ue, Gerard Hogan ha già detto che sì, una stessa società può presentare più permessi contigui.

Il parere dell'avvocatura Ue ha messo in allarme i vertici del governo pugliese, a cominciare dal presidente Michele Emiliano.

Come è noto, il caso trivelle è scoppiato negli anni scorsi. Il momento di maggiore tensione fra le istituzioni si è verificato nel 2016, quando fu indetto un referendum per abrogare la disposizione dello Stato che prorogava le concessioni per l'estrazione di idrocarburi fino all'esaurimento dei giacimenti. Referendum in cui i no alle proroghe furono schiaccianti, ma che non passò perché non superò il quorum e su cui il presidente Emiliano andò allo scontro totale contro l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Nacque allora anche a Giovinazzo il Comitato No Triv Giovinazzo, formato da liberi cittadini e associazioni volto a far si che tutto il tessuto sociale giovinazzese fosse coeso a favore di questa causa.

Ora la storia delle trivelle torna di attualità proprio a causa di quei quattro permessi di ricerca della società australiana.

Sta di fatto che qualora la Corte di Giustizia Ue avallasse le richieste della Global Petroleum potrebbe riproporsi un nuovo fronte compatto contro le trivelle almeno in Puglia. Le avvisaglie ci sono tutte. È quanto conferma lo stesso governatore Emiliano, che si dice pronto a dare battaglia: "Avallare nuove prospezioni e ricerche di idrocarburi significherebbe compiere una scelta politicamente miope e amministrativamente incoerente. Dire di sì a questo sfruttamento intensivo del mare, peraltro da parte di un unico soggetto, costituirebbe un precedente pericoloso".