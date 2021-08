Tra musica e spettacoli pirotecnici entra nel vivo la Festa Patronale

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna di Corsignano, protettrice della città di Giovinazzo. Festeggiamenti religiosi ed eventi laici, che in questo caso non prescindono dalle esibizioni delle bande musicali e dai fuochi pirotecnici. Proprio da questo punto di vista, come comunica il Comitato feste patronali, sabato alle 21 in piazza Vittorio Emanuele si esibirà la Filarmonica Orchestra di San Michele Salentino (Br), diretta da Margherita Apruzzi. La formazione musicale, forte di 33 elementi, tra strumenti a fiato, archi, chitarre, fisarmoniche e pianoforte, proporrà brani di musica leggera, pop, passando per i classici napoletani e le colonne sonore. Domenica, giorno della Festa, il programma prevede già dal mattino, alle 11, in piazza Umberto, l’esibizione dell’Orchestra di Fiati «Nicola Cassano» di Ruvo di Puglia, diretta da Gennaro Sibilano. Il repertorio spazia dal latino-americano, al canzoniere napoletano, passando per la musica in tutte le sue forme: dalla classica alla leggera, a quella da film. La stessa formazione bandistica si esibirà la sera dalle 22 in piazza Vittorio Emanuele. I festeggiamenti si concluderanno lunedì con la Grande orchestra di fiati «G. Ligonzo» di Conversano, diretta dal Angelo Schirinzi. La formazione, che si esibirà la mattina alle 11 in piazza Umberto e la sera alle 19 in piazza Vittorio Emanuele, è ben conosciuta per il valore e la tradizione da tutti gli amanti del settore. Sia domenica sera che lunedì sera si potrà assistere, in località La Trincea, agli spettacoli pirotecnici curati dalla ditta Palmieri & De Candia di Apricena (Fg). Domenica alle 23 e lunedì alle 23,30.