Altri 217 casi in Puglia, la provincia di Lecce la più colpita

Scende all’1,7 percento il tasso di positività in Puglia. Rimane però alto il numero dei nuovi contagi. Sono infatti 217, sui 12.761 test effettuati. Numeri che fanno ritornare alla scorsa primavera. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 37, nella Bat 27, nella provincia di Brindisi 30, in quella di Foggia 35. La provincia di Lecce appare essere quelle più colpita dalla nuova ondata del Covid 19. Con numeri costantemente alti. Sono 61 i casi che ha registrato nelle ultime 24 ore, mentre nella provincia di Taranto i contagiati sono 14. Altri 6 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 7 casi la provincia di residenza non è nota.

Ci sono ancora 2 decessi da registrare in Puglia. Continua a salire il numero degli attualmente positivi, sono 4.334, così come è in aumento il numero, 145, dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi. Rimane fermo il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 23 i pazienti che hanno bisogno di cure specifiche.