Falla nel sistema informatico: nel barese in 2mila non riescono a ottenere il green pass

C’è chi si è vaccinato in Puglia pur essendo iscritto nell’anagrafe sanitaria di un’altra regione, chi ha ricevuto una dose di vaccino all’estero, l’altra in Italia. Per costoro e per molte altre persone poter ricevere il «green pass» è diventata una odissea. Casi che non sono estremi o limitati, a cui si aggiungono coloro i quali, residenti e vaccinati in Puglia, non riescono a ottenere l’agognato certificato verde sia in forma telematica che cartacea. In questi casi a causa, forse, dell’inserimento errato del codice fiscale La stima della sola Asl di Bari è di circa 2mila persone, tutte vaccinate, che a causa di falle nel sistema telematico, non riescono ancora ad ottenere il «pass». Per questo l’azienda sanitaria ha attivato un indirizzo mail dedicato per la segnalazione dei casi, e ottenere risposte nel giro di due o tre giorni. L’indirizzo è greenpass@asl.bari.it.