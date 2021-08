Sono 11 i contagiati a Giovinazzo, oltre 4.300 in tutta la regione

Balzo in vanti sui numeri del contagio in Puglia. E balzo in avanti anche delle percentuali che arrivano al 2,45 percento. Nelle ultime ore sono stati registrati infatti 358 nuovi casi su 14.558 tamponi somministrati. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 92, nella Bat 104, in provincia di Brindisi 28, in quella di Foggia 22, in provincia di Lecce 92, in quella di Taranto 18. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Sono da registrare anche 2 decessi. Attualmente le persone positive al virus in Puglia sono 4.321. Di queste 140 sono ricoverate in ospedale. Tra i ricoverati rimane stabile in numero (23) di chi è in terapia intensiva.



La crescita del numero dei contagiati riguarda anche Giovinazzo. Secondo i dati diffusi al 15 agosto sono 11 i contagiati dal virus, ma 3 giorni prima il loro numero era salito a 14. Ad essere colpite, in questa nuova ondata del contagio, sono soprattutto le fasce d’età più giovani. Secondo il report gli anziani, dai 70 anni in su, coloro che presumibilmente hanno completato il ciclo vaccinale, appaiono essere immuni al virus. Segno della efficacia dei vaccini autorizzati.