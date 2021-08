Il Palio dei rioni 2021 sarà virtuale

Il venerdì che precede la festa della Madonna di Corsignano è il giorno dedicato tradizionalmente al «Gamberemo», il palio che vede sfidarsi i 5 rioni della città in prove di corsa e voga. A causa della pandemia, anche per quest’anno il palio non potrà disputarsi, ma la Touring Juvenatium, l’associazione che lo organizza, ha voluto ricordarlo attraverso un viaggio virtuale tra i rioni che sarà trasmesso dalle pagine social di Giovinazzo.tv.

Sarà un pomeriggio di festa, assicurano dalla Touring, tra le varie tifoserie e per le vie cittadine, fuori dai balconi e sul sagrato delle 5 parrocchie. Saranno raccontati aneddoti delle passate edizioni, mentre una commissione valuterà le coreografie e le scenografie preparate dalle tifoserie. Naturalmente a fine serata ci sarà un premio per l’allestimento più creativo.

Il percorso che la commissione farà, partirà da via Marina per poi attraversare le vie dei rioni. Davanti a ogni parrocchia ci saranno delle interviste. Il viaggio si concluderà davanti alla Fontana dei Tritoni, in piazza Vittorio Emanuele, dove, alla presenza di un rappresentante per ogni squadra, sarà proclamato il rione vincitore. La Touring considera l’evento come una marcia di avvicinamento alla 30esima edizione del Gamberemo che si svolgerà il prossimo anno, secondo tradizione.