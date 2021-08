E' lieve la flessione del contagio in Puglia

Scende a 1,2 la percentuale del contagio in Puglia, ma il bollettino segna ancora 165 nuovi casi su 13.287 tamponi lavorati. Nel dettaglio sono 19 i casi registrati nell’area metropolitana di Bari, 33 nella Bat, 13 in provincia di Brindisi, 13 in Capitanata, 59 in provincia di Lecce, 25 in quella di Taranto. Ancora un caso è riferito a un residente fuori regione, per altri 2 la provincia di residenza non è nota. Sono stati registrati 2 decessi nella regione, con un ricovero in più rispetto a ieri (sono 137) in ospedale. Rimane fermo a 23 il numero dei pazienti in terapia intensiva.