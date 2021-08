Zone blu: pass negati e ancora disagi per i cittadini residenti

Le segnalazioni di strade intasate da auto e di parcheggi selvaggi, compresi quelli sugli stalli per portatori di andicap si susseguono. Quasi quotidianamente arrivano messaggi alla nostra redazione sulle condizioni che i cittadini residenti nelle aree dove il parcheggio è a pagamento o nelle immediate vicinanze sono costretti a vivere quotidianamente. Così come nel recente passato ci siamo occupati delle incongruenze vissute da chi titolare di pass per il parcheggio, sia incorso in multe e contravvenzioni. Tutto questo perchè non c’è mai stato un serio piano del traffico, non è stato mai affrontato il problema con serietà, ma con un rimbalzo di responsabilità, uno scarica barile continuo. Prova ne è l’ennesima lettera aperta, arrivata in redazione a firma di un cittadino che risiede in via Marsala. Una lettera firmata che pubblichiamo come richiesto.

«Egr. Sig. Sindaco – è scritto nella lettera - da qualche anno la via Marsala rientra in quel tragitto forzato che, durante le sere d’estate, accoglie una lunga processione di auto in cerca di parcheggio. Pertanto, quando ad inizio estate ho appreso che ci sarebbe stato l’ampliamento della zona E (strisce blu) e la chiusura serale della mia via, ho accolto la notizia favorevolmente. Si, favorevolmente, perché io sono sempre stato favorevole alla creazione di aree pedonali e ciclabili ed ho sempre auspicato la chiusura al traffico di aree sempre più ampie della nostra cittadina. Ovviamente, però, operazioni così complicate, devono sempre essere fatte con grande professionalità cercando di tener conto, soprattutto, delle esigenze dei residenti. Quindi, quando ad inizio luglio mi sono recato presso gli uffici dell’Abaco per “acquistare” un pass auto, sono rimasto esterrefatto nell’apprendere che non ne avevo diritto, questo perché il mio tratto di via (lunga una trentina di metri) aveva le strisce bianche (una decina di posti auto fruibili da chiunque). Io che ho sempre visto in tutto il resto d’Italia che le ZTL o le aree a pagamento sono aree senza soluzione di continuità, a Giovinazzo, invece, prevedono delle interruzioni (?), pertanto, la zona E, che si estende dal centro storico verso l’area sud di Giovinazzo (fino all’altezza dell’ex pronto soccorso), ha delle vie che permettono ai residenti di poter acquistare il pass auto, e delle altre vie dove ci sono dei residenti di serie B che non ne hanno diritto. A nulla è valso il mio pellegrinaggio (che è durato più di un mese) presso gli uffici comunali, il comando dei vigili, l’assessore all’urbanistica, il comandante dei vigili, ecc… Nulla, tutti gentilissimi, tutti hanno ascoltato le mie motivazioni, riconoscendole valide ma, la delibera, della quale nessuno si è assunto la paternità, non prevedeva la possibilità che io potessi ottenere un pass. Io non so chi abbia scritto questa delibera e capisco anche che un atto di questo tipo, specialmente nelle prime fasi sperimentali, possa contenere degli errori tecnici, quello che è inaccettabile è che questi errori non possano essere risolti da degli atti politici (con semplici modifiche alla delibera). Dopotutto, se io, e qualche altro mio vicino, avessimo potuto “acquistare” un pass, le casse comunali ne avrebbero beneficiato visto che quei parcheggi a pagamento su tutto il lungomare sono stati quasi completamente inutilizzati per tutta l’estate sia di giorno che di sera quando, a causa della chiusura strade, non si può comunque arrivare a parcheggiare sulle strisce blu sotto la mia abitazione. Per un politico non decidere è sempre più facile che assumersi delle responsabilità, dopotutto l’anno prossimo ci saranno delle nuove elezioni e sarà compito di qualcun altro prendere delle decisioni (forse!)».