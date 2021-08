Si attesta all’1,7percento il rapporto tra test e positivi

Dimezzato il numero dei nuovi positivi in Puglia, ma anche dimezzato il numero dei tamponi somministrati. Con un rapporto del contagio che è del 1,7 percento forte dei 5.905 test da cui sono emersi 103 nuovi casi. Nella provincia di Bari i nuovi contagiati sono 14, nella Bat 9, in provincia di Brindisi23, in quella di Foggia 21, nel leccese 31, nel tarantino 2. Altri 2 casi sono di residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota. Non si registrano decessi, ma il numero dei ricoverati in ospedale è in costante aumento, sono 136, così come è in aumento il numero di chi è ricoverato nelle terapie intensive. Sono 23 ad oggi, uno in più rispetto a ieri.