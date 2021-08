È sempre a tre cifre il dato sul contagio in Puglia

Non si fermano gli screening per la ricerca del Covid 19 neanche nei giorni di Ferragosto. Dagli 11.910 tamponi effettuati, sono emersi 184 nuovi casi. Pari all’1,5 percento dei test. Una percentuale che appare in discesa ma che fa registrare 46 casi in provincia di Bari, 48 nella Bat, 8 in provincia di Brindisi, 31 in quella di Foggia, 41 in provincia di Lecce e 7 in quella di Taranto. Ci sono 3 casi riferiti a residenti fuori regione. Ancora un decesso registrato in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono 4.208 le persone attualmente positive in tutta la regione, di queste 128 sono ricoverate in area non critica, 22, uno in più rispetto a ieri, in terapia intensiva.